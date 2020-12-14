В оккупированном Крыму продали «Массандру» - крупнейший винзавод на полуострове. Акции предприятия почти за 73 миллиона долларов приобрела дочерняя компания банка «Россия».

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что «Массандру» выкупило ООО «Южный проект». На аукционе стартовая цена составила 5,3 млрд рублей, в итоге винзавод продали за 5,327 миллиардов рублей или почти за 73 миллиона долларов.

Отметим, в декабре 2017 года эта же компания выкупила крымский завод шампанских вин «Новый свет».

В объединение «Массандра» входят девять заводов первичного и вторичного виноделия, а также три самостоятельных завода. В 1988 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по их многочисленности и уникальности. «Массандра» является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что оккупанты не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он должен был быть собственностью аннексированного полуострова.