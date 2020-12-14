Исполком Николаевского городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева на срок с 14 по 31 декабря.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Отмечается, что предприниматели и продавцы должны придерживаться карантинных мер. Контролировать санитарное состояние территорий, на которых будет осуществляться временная торговля, исполком поручил администрациям районов.

Ранее сообщалось, что жители Новоодесского района незаконно спилили 11 сосен, причинив ущерб государству на 33 700 гривен.