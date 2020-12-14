Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал проект государственного бюджета на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам Ярослава Железняка, перед этим комитет провел двухчасовую дискуссию.

— Синхронно голосовали «Слуги народа», «Довіра», «За майбутнє», «Батьківщина». И один депутат от «ЕС». Вот вам и голоса на бюджет завтра, — написал Ярослав Железняк.

Напомним, ранее Министерство финансов заявило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по проекту бюджета на 2021 год.