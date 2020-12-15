С начала строительства так называемой «Стены» на границе Украины и России в 2015 году до сих пор не готов ни один участок. В общей сложности нужно обустроить еще 1500 километров границы.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, проект «Стена» начинался с цифры 4,1 миллиарда гривен, но был сокращен до 2,5 миллиардов.

— За все эти годы мы получили 1,7 миллиардов гривен. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью «под ключ» участок государственной границы хотя бы в одной области, - отметил Сергей Дейнеко.

Он также отметил, что в Сумской области работы еще не начались (568 километров границы), в Черниговской области обустроили 10% границы (остается 250-270 километров), в Луганской области сделано 110 километров (остается 380 километров). В общей сложности в рамках проекта нужно обустроить еще 1500 километров.

Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского, в которой назвало его «таким же русофобом, как и Порошенко».