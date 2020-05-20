Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского.

Комментарий обнародовали на сайте МИД РФ.

Ведомство вспомнило о намерениях Зеленского «избавить украинцев от наследследия Порошенко», а также другие невыполненные, по его мнению, предвыборные обещания.

«Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство П. А. Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 гг., политические убийства и иные преступления прежнего режима.

Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Вопреки подавляющему мнению населения Украины по указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека», — говорится в заявлении.

В МИД РФ осудили продление санкций против российских сайтов и соцсетей, а также укрепление языкового закона.

«Непреложным остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается общая история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — говорит МИД России.

Отдельно Москва вспомнила войну на Донбассе, где также раскритиковала Зеленского, даже обвинив в том, что хоть «первые шаги давали надежду», оказалось, что они были необходимы лишь для того, чтобы собрать саммит «нормандской четверки» в Париже.

«Последующие события показали отсутствие у нынешней власти политической воли к выполнению Минских соглашений. Не спешат в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита», — говорится в сообщении.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. С помощью втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.