В Польше готовятся к выпуску первого электромобиля.

Об этом заявил Общество электромобильности Польши (Spółka Electromobility Poland) 15 декабря, передает Радiо Свобода.

Для реализации плана свои усилия объединяют администрация Силезского воеводства, Министерство климата и окружающей среды, Катовицкая специальная экономическая зона, объединение «Государственные леса», а также администрация города Явожна (Jaworzna), где будет возведен завод электромобилей.

— Размещение завода в Силезии — это не случайность, ведь здесь бьется промышленное сердце Польши. Здесь есть огромные промышленные традиции и неповторимый характер труда, — отметил министр климата и окружающей среды Михал Куртика.

Строительство завода должно начаться в 2021 году, планируется, что первый автомобиль сойдет с конвейера в 2024 году.

Название электромобилю Izera происходит от названия реки Изер, которая протекает по территории Польши (Izera) и Чехии (Jizera).

Напомним, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 20 октября по результатам тендера заказала ООО «Эдем-Авто» 9 легковых электромобилей на общую сумму 7,48 миллиона гривен.