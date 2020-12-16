С 14 декабря в Николаеве стартовала официальная продажа елок и сосен. В этом году новогоднее дерево обойдется горожанам в 200-250 гривен.

К такому выводу пришел корреспондент НикВестей, побывавший в нескольких официальных точках продажи елок в городе.

Одним из первых мест в Заводском районе, где расположились продавцы хвои, стала улица 8-марта, 69Б. Средняя цена на сосну варьируется от 200 до 250 гривен, деревья побольше обойдутся от 300 до 400 гривен. На товаре есть специальные чипы.

Отметим, что при покупке новогоднего дерева стоит обращать внимание на наличие чипа на стволе елки, или сосны. Это пластиковая пластинка желтого, белого, или черного цвета, на которой в обязательном порядке должен быть нанесен штрих-код и цифры. Именно по нему в реестре можно проверить в каком лесничестве елка была выращена и быть уверенными, что елка прошла соответствующий контроль.

Продавцы жалуються, что в первый день торговли клиентов мало, но к концу декабря они планируют распродать все заготовленные деревья.

В Ингульском районе по улице Строителей 3-а, рядом с кафе «Густо», с самого утра расположились несколько фур, до верху загруженных срубленной хвоей. Продавцы заявили, что привезли свой товар из Тернопольской области. Отсутствие на них чипов они объяснили тем, что деревья были самосевными, и были срублены на земельных паях местных жителей. Цена на среднее дерево на этой точке реализации, как и в Заводском районе, не превышает 250 гривен. По словам тернопольчан, фуры будут стоять, пока не распродадут весь товар. Продавцы надеются, что новогодние деревья удастся распродать за первую неделю после начала торговли.

На улице Космонавтов, 76/1, в районе площади Победы деревьями торгуют сразу несколько предпринимателей. Здесь торговля оказалась самой оживленной по сравнению с другими точками по городу. На соснах есть чипы, а сами продавцы уверяют, что с документацией для их реализации тоже все в порядке. За среднюю сосну просят около 200-250 гривен, как и в остальных местах торговли праздничной хвоей по городу. Продавцы утверждают, что всегда готовы сделать символическую скидку на товар, чтобы договориться с заинтересованным клиентом.

На противоположной стороне улицы торгуют соснами, привезенными с Кинбурнской косы. В этой точке по продаже деревьев чипов не оказалось. Продавец также отказался показать и разрешительную документацию.

На улице Космонавтов, 142 свой товар выставили несколько приезжих продавцов. Один из них, Александр, рассказал, что привез деревья из Черниговской области, и обратил внимание, что все деревья чипированы. По его словам, покупателей в первые дни торговли совсем нет.

В Корабельном районе оживленная торговля идет на проспекте Богоявленском 311. Средняя цена на дерево здесь достигает 250 гривен, цены на сосны попышнее достигают 400-500 гривен. По словам нескольких продавцов, товар везут из Херсонской области.

Корреспондент НикВести обратился в Николаевское областное управление лесного и охотничьего хозяйстве с просьбой рассказать, сколько будут стоить их елки и сосны, а также, когда начнется реализация. Однако, в пресс-службе отметили, что на данный момент ведется только заготовка деревьев, а потому озвучить их стоимость и место, где их можно будет приобрести в лесничестве не могут.

Также отметим, что в комментарии НикВести директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявил, что на сегодняшний день контролем за местами реализации елок и сосен занимаются администрации районов, совместно с сотрудниками полиции. По его словам, на данный момент серьезных нарушений при реализации деревьев не выявлено.

Напомним, исполком Николаевского городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева на срок с 14 по 31 декабря.

В Ингульском, Заводском и Центральном районах для продажи елок определили 56 мест, а в Корабельном районе — 12 мест.