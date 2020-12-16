Государственный концерн «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на на «Николаевском судостроительном заводе».

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В концерне отметили, что выделили деньги для поддержания живучести корабля, его узлов и агрегатов, чтобы не допустить аварийные ситуации, которые могут нанести вред экологии рек Южный Буг и Ингул.

— Технического обслуживания узлов и агрегатов крейсера необходимо, поскольку поддерживает пожарной безопасности и живучести корабля, а также предотвращает угрозу экосистеме дельты реки Ингул и реки Южный Буг. Мы понимаем свою ответственность перед николаевцами и страной. Поэтому руководство «Укроборонпрома» решило направить средства на техническое обслуживание корабля. Мы добросовестно выполняем все необходимые работы, придерживаясь соответствующих регламентов. Специалисты Николаевского судостроительного завода работают профессионально и качественно, несмотря на любые препятствия, — отмечает Денис Кравченко, директор по судостроению и морской техники концерна.

В прошлом году директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников в комментарии журналистам «Настоящего времени» заявил, что содержание крейсера обходится заводу в 25 миллионов гривен в год.

Также отметим, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну. При этом, 17,2 миллиона долларов.

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Также отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».