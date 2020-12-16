В Украине предоставили право детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3577 во втором чтении. За документ проголосовали 330 нардепов. За основу данный закон Рада приняла в конце сентября. За него проголосовали 292 нардепа.

— Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации, - указано в тексте закона.

Получить жилье или компенсацию такие лица могут при условии, что они находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

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