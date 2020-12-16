Проектом бюджета Николаевской области предусмотрено выделение 3 миллионов гривен для изготовления проекта реконструкции корпуса №3 Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы».

Документ опубликовали на официальном сайте Николаевской облгосадминистрации, передают НикВести.

Данную сумму, в случае принятия депутатами на сессии, планируют направить на «реставрацию объекта культурного наследия под расширение площадки Николаевского областного краеведческого музея, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы».

Отметим, что данный корпус руководство музея планировало использовать в качестве детского музейно-образовательного комплекса.

— Здесь же планируем открыть экспозицию «Николаевщина во времена независимой Украины», музей частных коллекций и зал открытых фондов, где каждый может посмотреть фонды в открытом хранении. Кроме того, с целью сохранения этнокультуры региона в корпусе № 3 хотим открыть творческие мастерские лучших мастеров области и выставочный зал для проведения персональных выставок их работ. На территории музейного городка планируем построить крытый павильон с освещением, где будет создана лапидарная экспозиция по тематическому принципу, - рассказал «Южной правде» директор Николаевского областного краеведческого музея Владимир Михайлов.

Напомним, после публикации НикВести «Укроборонпром» нашел деньги на ремонт Адмиралтейства в Николаеве.