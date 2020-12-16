Государственный концерн «Укроборонпром» профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В «Укроборонпроме» отмечают, что на сегодняшний день уже проведены подготовительные работы к ремонту кровли здания заводоуправления, где работают ключевые службы, которые обеспечивают деятельность предприятия, в частности подразделение по автоматизации системы управления, режимно-секретный отдел, а также представительство государственного заказчика — Министерства обороны.

— Мы благодарны концерну за помощь в реализации наших инициатив. Надеемся, что благодаря общему реформированию «Укроборонпрома» наш завод получит второе дыхание и постепенно превратится в мощного игрока на рынке услуг по ремонту и модернизации военного флота, — отметил директор предприятия Валерий Калашников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве продолжает разрушаться административное здание «Николаевского судостроительного завода», деньги на ремонт которого обещал найти глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Отметим, в мае 2020 года НикВести писали о том, что В Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».

Фото состояния адмиралтейства в мае 2020 года

2 мая 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещал обратится к руководству государственного концерна «Укроборонпром», чтобы предприятие выделило средства на ремонт крыши административного здания «Николаевского судостроительного завода».

— В отвратительнейшем состоянии (здание, - прим). Если я не ошибаюсь, оно находится на балансе 61 завода, часть «Укроборонпрома». В плохом состоянии само предприятие, здесь вижу крыша течет, поэтому оно разрушается. На следующей неделе я встречусь с Айварасом Абромавичюсом — генеральным директором «Укроборонпрома», подниму этот вопрос, чтобы хотя бы отремонтировали крышу или выделили какие-то финансы, чтобы остановить разрушительный процесс. Если завод не в состоянии удерживать, по сути это памятник архитектуры, его надо передать в город, — заявлял Давид Арахамия.

В июне 2020 года Давид Арахамия заявлял, что в «Укроборонпроме» не могут найти деньги на ремонт административного здания. Именно поэтому на концерне решили рассмотреть возможность передачи административного здания «Николаевского судостроительного завода» Министерству обороны для размещения штаба ВМС Украины.

Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.

Ворота завода, часть старого здания Николаевского адмиралтейства

Также напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну. При этом, 17,2 миллиона долларов.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».