В Кабинете министров анонсировали повышение зарплат медицинских работников на 30% в 2021 году.

Соответственное заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает телеканал 112.

— В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину. Почти 160 миллиардов гривен. Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 миллиардов больше, чем в 2019-м. То есть за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, в следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%.

— Расходы на медицину в размере 5% ВВП будут достигнуты уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено почти 450 автомобилей скорой медицинской помощи, — добавил глава правительства.

Шмыгаль также заверил, что финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне. Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с Covid-19.

Напмоним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц.