Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине в 2021 году на вакцинацию от Covid-19 выделят 2,6 млрд гривен, но нужно гораздо больше.

Об этом он сообщил в ходе своего брифинга, пишет ZN.ua.

По его словам, для финансирования вакцинации у правительства страны есть определенная, уже рассчитанная сумма, которую необходимо заложить в бюджет.

— Это 15,1 млрд гривен, но пока в бюджете 2021 на вакцинацию выделено 2,6 гривен, — говорит Максим Степанов.

Учитывая то, что этой суммы недостаточно, в министерстве в экстренном порядке ищут, где взять дополнительные средства.

В ходе проведения соответствующих консультаций с правительством и экспертами, в Минздраве пришли к определенному решению.

— Мы можем аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 млрд гривен, например, за счет экономии лекарственных средств, — сообщил Максим Степанов.

Напомним, Владимир Зеленский поставил задачу перед послами, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 уже в январе.