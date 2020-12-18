Антимонопольный иск против Google выдвинули 38 американских штатов — они обвиняют компанию в последовательном вытеснении конкурентов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Укринформ.
«Штаты в исках утверждают, что Google усиливает свою доминирующую позицию поисковой системы. А созданная ею платформа позволяет собирать персональные данные с целью ограничить использование потребителями конкурентных поисковых систем и заставить бизнес использовать ее рекламные инструменты», — отмечается в сообщении.
В такой ситуации штаты заявляют, что хотят присоединиться к федеральному иску против Google, поданному в октябре.
В свою очередь Google отрицает обвинения в монополизации рынка и заявляет, что работает в конкурентной среде. В частности, директор экономической политики компании Google Адам Коэн заявил, что некоторые действия, указанные в иске, были направлены не на усиление влияния, а на улучшение результатов поиска.
По данным CNET, Google охватывает около 90% поискового трафика в США.
Ранее сообщалось, что Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в России контента.
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Антимонопольный иск против Google выдвинули 38 американских штатов — они обвиняют компанию в последовательном вытеснении конкурентов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Укринформ.
«Штаты в исках утверждают, что Google усиливает свою доминирующую позицию поисковой системы. А созданная ею платформа позволяет собирать персональные данные с целью ограничить использование потребителями конкурентных поисковых систем и заставить бизнес использовать ее рекламные инструменты», — отмечается в сообщении.
В такой ситуации штаты заявляют, что хотят присоединиться к федеральному иску против Google, поданному в октябре.
В свою очередь Google отрицает обвинения в монополизации рынка и заявляет, что работает в конкурентной среде. В частности, директор экономической политики компании Google Адам Коэн заявил, что некоторые действия, указанные в иске, были направлены не на усиление влияния, а на улучшение результатов поиска.
По данным CNET, Google охватывает около 90% поискового трафика в США.
Ранее сообщалось, что Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в России контента.