Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в Росси контента.

Об этом сообщает «Интерфакс».

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, Google LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей, — сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Компания признана виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения по неисполнению обязанностей оператором поисковой системы).

Наказание по данной статье предусматривало штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

Отмечается, что это уже четвертый штраф Google в России в связи с отказом компании фильтровать поисковую выдачу на 100% в соответствии с реестром запрещенной информации Роскомнадзора. С 2018 года таких штрафов было три на сумму 2,7 миллиона рублей, которые компания оплатила.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес вердикт по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).