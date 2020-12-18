Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 1,3 миллиона гривен на уход за сквером «Каштановый» с памятником и фонтаном.

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Чновники объявил торги на уход за объектом благоустройства зеленого хозяйства: сквер «Каштановый» с памятником и фонтаном в 2021 году с ожидаемой стоимостью в 1 миллион 384 тысячи 900 гривен.

Подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, подметать дорожки, очищать плиты от травы и грязи, мыть и красить урны, обрезать деревья, удалять поросль и побеги деревьев, пропалывать лунки, стричь газон, подготовить и обслуживать фонтан и выполнять прочие работы.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 23 декабря.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание Манганариевского сквера, известном как «Сердце города», 2,1 миллионов гривен на протяжении года.