Национальный банк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 по 24 января 2021 года).

Об этом говорится на сайте регулятора.

— Учитывая развертывания эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мер, — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об антикризисных мерах

1. Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, которые испытали финансовые трудности от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы: до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников - физических лиц; до 31 мая 2021 года (включительно) - для должников - юридических лиц.

Отмечается, что реструктуризация должна, «с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать риски потери банками капитала. Реструктуризация не должно ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию».

— Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования), — говорится в сообщении.

Также банкам разрешено:

не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра - до 29 апреля 2021 года;

не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 2021 года;

не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы - до 4 января 2023 года.

2. В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии. Банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризация будет проведена до 30 апреля 2021 года (ранее - до 28 февраля).

3. В части управления проблемными активами. Банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

4. В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности. Банкам разрешено:

проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года;

не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

5. В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках. Национальный банк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

6. В части представления документов в Национальный банк. Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Соответствующие меры предусмотрены постановлением Правления Национального банка №160 "Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 21 декабря 2020 года. Постановление вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

Указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19:

В части применения мер воздействия. К июню 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и т. п. Такое решение будет действовать, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, в то же время банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных статьями 75 и 76 закона "О банках и банковской деятельности". Решение не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

В части буферов капитала. В марте 2020 года их введение было приостановлено из-за развертывания коронакризиса. Национальный банк впоследствии определится с графиком активации этих буферов и заблаговременно сообщит об этом на собственном вебсайте.

В части инспекционных проверок. Проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

В части норматива ликвидности LCR. Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.

В части работы с непрофильными активами. Банкам было предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности. Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит соблюдать обязательства перед Международным валютным фондом, несмотря на ситуацию в экономике.