Бюджетная комиссия Николаевского областного совета продлила программу развития КП «Николаевский международный аэропорт» до конца 2021 года и перераспределил ему 15 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято 21 декабря в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета, передает корреспондент НикВести.

На заседание компании пришел директор коммунального предприятия Федор Барна, который обратился к депутатам с просьбой продлить программу развития аэропорта на 2021 год.

— Я прошу продлить программу на один год. Уже в следующем году мы будем разрабатывать стратегию развития предприятия, которая будет включать себя программу по увеличению мощностей и возможностей аэропорта, — сказал Федор Барна.

После непродолжительных обсуждений, большинство присутствовавших депутатов поддержали предложение директора аэропорта.

Помимо этого Федор Барна попросил бывших коллег одобрить перераспределение 15 миллионов гривен Управления инфраструктуры, которые оно не успеют освоить в этом году, на нужды аэропорта. Данный вопрос в конечном итоге также был поддержан депутатами и вынесен на рассмотрение сессии.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что намерен развивать коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» за счет госбюджета, а не денег области.