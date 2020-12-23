50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, которые купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного в настоящее время медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать тех, кто заболел этой страшной болезнью, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также поблагодарил всех, кто приобщился к благотворительной деятельности фонда и организации «Справа громад».

— Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей, - сказал Петр Порошенко.

Каждый из концентратов дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они уедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы.

— Везде по Украине тем, кто борется с ковидом. Ибо то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь - медикам посекундно тарифицируют работу с ковидными больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 - отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача, - подчеркивает Петр Порошенко.

Он также убежден, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

— В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже сегодня власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни, - отмечает Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больнице передали свыше 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.