Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракт на поставку вакцины против коронавируса. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.
— Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации - ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим, - сказал Максим Степанов.
Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.
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Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракт на поставку вакцины против коронавируса. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.
— Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации - ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим, - сказал Максим Степанов.
Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.