Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.

По его словам, сегодня AstraZeneca подала полный пакет данных о своей вакцине COVID-19 регулирующему органу по лекарственным средствам.

— Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, представила полный пакет данных в MHRA для утверждения. Это следующий шаг к решению о развертывании вакцины, которая уже производится, — сказал Мэтт Хэнкок.

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Эта ситуация будет зависеть от стоимости вакцин.