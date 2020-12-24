В Украине провели электронные торги по продаже 13 специальных разрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
Отмечается, что в ходе торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз — с 6,5 до 38,4 миллионов гривен.
Злоторудний лот — Желтоводский участок — сроком на 5 лет приобрела компания «Спыс Украина», которое заплатило за лот 5,73 миллиона гривен при стартовой цене в 4,4 миллиона гривен.
Согласно открытых реестров, компани «Спыс Украина» зарегистрирована во Львове, компания создана в 2010 году. Ее конечным бенефициарным владельцем указан гражданин Турции Чакмак Фират.
Напомним, в Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.
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В Украине провели электронные торги по продаже 13 специальных разрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
Отмечается, что в ходе торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз — с 6,5 до 38,4 миллионов гривен.
Злоторудний лот — Желтоводский участок — сроком на 5 лет приобрела компания «Спыс Украина», которое заплатило за лот 5,73 миллиона гривен при стартовой цене в 4,4 миллиона гривен.
Согласно открытых реестров, компани «Спыс Украина» зарегистрирована во Львове, компания создана в 2010 году. Ее конечным бенефициарным владельцем указан гражданин Турции Чакмак Фират.
Напомним, в Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.