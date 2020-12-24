В 2020 году государственные структуры приобрели служебных автомобилей более чем 1,5 миллиарда гривен. Больше всего машин купили структуры министерства внутренних дел.

Об этом говорится в матриале dozorro.

В 2020 году в Prozorro госструктуры купили 2 852 автомобилиза 1,571 миллиарда гривен. Сообщается, в этом году на машины потратили столько же, сколько и на аппараты ИВЛ.

Чаще всего государственные заказчики выбирали марку Renault, а модель — Renault Duster. Их они приобрели 1603 и 1118 соответственно — это 39% от общего количества авто. Больше всего Renault Duster купили для медицинских работников сельской местности и для МВД.

В 2018 году стартовала госпрограмма "Доступная медицина" и в рамках этой программы закупают служебные автомобили для врачей, работающих в селах.

Автомобили Renault Duster для медиков приобрели: 97 в Винницкой области; 47 в Волынской; 32 в Черкасской; 16 в Запорожской. Для медиков Одесской области местные власти приобрели 42 Suzuki SX4. Нацполиция приобрела автомобили спецназначения на базе Renault Duster. 200 из них в мае, еще 65 — в ноябре.

Государственная пограничная служба купила 40 патрульных автомобилей повышенной проходимости спецназначения на базе Renault Duster. Также госструктуры приобрели 154 Renault Logan и 130 Renault Megane.

Второй по популярности маркой авто среди госзаказчиков стал Peugeot. За год таких машин приобрели 363. Самая популярная модель — Peugeot 301, приобрели 328 экземпляров (для Нацполиции 250 и 60 автомобилей, для ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях — 8).

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (всего 137 машин). Toyota Camry — самый популярный седан бизнес-класса среди государственных структур. Их количество в украинских бюджетных учреждениях увеличилось на 54 машины.

В зависимости от комплектации Toyota Camry в среднем покупали за 744-890 тысяч гривен, а гибридная версия стоила от 895 тысяч гривен до 1,1 миллиона гривен.

Toyota Camry приобрели: управление делами аппарата Верховной Рады — 14 авто; Служба внешней разведки — 11 авто, аппарат Совета национальной безопасности и обороны — 4 авто; Национальный банк — 6 гибридных Toyota Camry.

Также заказчики выбирали Toyota Corolla (всего 40 машин, из них по 10 в УДО и Службы внешней разведки) и внедорожник Toyota Land Cruiser (в частности, по 4 авто в ГБР и УГО, еще 2 — СВР).

Больше всего авто в этом году приобрело Министрество внутренних дел. Так, 748 машин на 369 млн грн приобрела Нацполиция. Их купили у одного поставщика — Спец-Ком-Сервис.

Государственная пограничная служба купила 60 автомобилей на 39 миллионов гривен — приобрели 40 Renault Duster и 20 Mitsubishi L200.

Областные службы автомобильных дорог Укравтодора в 2020 году приобрели 44 авто на 36,3 миллионов гривен. Среди них были и премиальные Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 и Mitsubishi Pajero Sport.

После огласки в СМИ часть тендеров отменили, однако несмотря на это, многие областные службы пополнили свой автопарк новыми авто премиум класса.

В 2020 году Служба внешней разведки приобрела 44 автомобиля на 38,5 миллионов гривен. Среди приобретений 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 миллионов гривен. В этих автомобилях есть крепления для детских кресел.

Управление госохраны приобрело 38 авто за 31,5 миллионов гривен. В июле купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 миллионов гривен, в октябре — 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 миллиона гривен, а в ноябре — 3 Mitsubishi Pajero Sport.

Также КНП КОР «Киевский областной онкологический диспансер» приобрел Ford Tourneo Custom в комплектации «Titanium» за 1,4 миллиона гривен. Автомобиль имеет 2-х литровый дизельный двигатель, 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач, 2 кондиционера, камеру заднего вида и белую кожаную обивку сидений. Сиденья 2-го ряда можно устанавливать как по ходу движения автомобиля, так и наоборот — для обустройства пространства для совещаний. Магнитола в машине, кроме других функций, имеет дистанционное управление на руле и 10 динамиков.

КП Киевского облсовета «Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение» также купило Ford Tourneo Custom — уже за 1,3 миллиона гривен. Днепропетровский профессиональный колледж спорта Днепропетровского облсовета купил Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 с кожаным салоном за 1,4 миллиона гривен. Днепропетровский государственный университет внутренних дел приобрел два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 миллиона гривен каждый.

Напомним, госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 миллиона гривен.