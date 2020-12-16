Госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщают Наші гроші по результатам тендера от 8 декабря.

Согласно данным системы ProZorro, «Восток Автомир» поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander в комплектации, соответствующей Premium.

Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.

Отмечается, что закупку, которая не подпадает под закон «О публичных закупках», провели по допороговой процедуре. «Восток Автомир» был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Отметим, в мае 2020 года НикВести писали о том, что в Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».

Фото состояния адмиралтейства в мае 2020 года

2 мая 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещал обратится к руководству государственного концерна «Укроборонпром», чтобы предприятие выделило средства на ремонт крыши административного здания «Николаевского судостроительного завода».

— В отвратительнейшем состоянии (здание, - прим). Если я не ошибаюсь, оно находится на балансе 61 завода, часть «Укроборонпрома». В плохом состоянии само предприятие, здесь вижу крыша течет, поэтому оно разрушается. На следующей неделе я встречусь с Айварасом Абромавичюсом — генеральным директором «Укроборонпрома», подниму этот вопрос, чтобы хотя бы отремонтировали крышу или выделили какие-то финансы, чтобы остановить разрушительный процесс. Если завод не в состоянии удерживать, по сути это памятник архитектуры, его надо передать в город, — заявлял Давид Арахамия.

Однако в «Укроборонпроме» заявили, что не могут найти деньги на ремонт административного здания. Именно поэтому на концерне решили рассмотреть возможность передачи административного здания «Николаевского судостроительного завода» Министерству обороны для размещения штаба ВМС Украины.

Спустя 8 месяцев после первой публикации о проблеме здания адмиралтейства государственный концерн «Укроборонпром» все же профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.