Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность решением украинского Кабмина выделить 125 млн гривен на препараты от коронавируса с недоказанной эффективностью. Речь идет о тоцилизумабе и иммуноглобулине.

Об этом говорится в письме регионального руководителя ВОЗ в Европе Ганса Клюге к министру здравоохранения Максиму Степанову, пишет LB.ua.

В письме отмечается, что у лекарств, на которые правительство выделило более миллиона гривен, низкое влияние (или полное его отсутствие) на снижение смертности госпитализированных с коронавирусо.

Он добавил, что, поскольку практика лечения пациентов с COVID-19 постоянно меняется, сейчас проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов. К тому же ВОЗ постоянно обновляет рекомендации для лечения пациентов.

— ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть нынешнюю практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 в Украине, — отметил Ганс Клюге.

Также в ВОЗ считают, что бюджет, который чиновники одобрили на лекарства с сомнительной эффективностью, следует направить на кислородную терапию, закупку масок и пульсометров для первичной медицинской помощи и оборудования в отделения интенсивной терапии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат «Ремдесивир» для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время «нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов».

Не смотря на это, ГП «Медицинские закупки Украины» Министерства здравоохранения 22 октября заключило соглашение с пакистанской компанией «BF Biosciences Limited» о закупке препарата ремдесивир на сумму 19,33 миллиона гривен.