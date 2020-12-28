Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Варабей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).
— В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены, - говорится в сообщении.
Также одним из оснований принятого решения явилось непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины, добавили в НБУ.
По данным НБУ, сейчас контролером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Николай Варабей - белорусский бизнесмен, владелец компаний «Интерсервис» и «Нефтебитумный завод» по оптовой торговле нефтепродуктами, банка «Абсолютбанк» и других компаний. Владеет также контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». 17 декабря 2020 года на Варабья были наложены санкции Европейского союза.
Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко.
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Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Варабей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).
— В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены, - говорится в сообщении.
Также одним из оснований принятого решения явилось непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины, добавили в НБУ.
По данным НБУ, сейчас контролером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Николай Варабей - белорусский бизнесмен, владелец компаний «Интерсервис» и «Нефтебитумный завод» по оптовой торговле нефтепродуктами, банка «Абсолютбанк» и других компаний. Владеет также контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». 17 декабря 2020 года на Варабья были наложены санкции Европейского союза.
Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко.