28 декабря на церемонии «Лауреат спортивного года — 2020» порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, был награждён благодарностью в номинации «Меценаты и Партнёры» за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, олимпийского движения и постоянную поддержку спортсменов Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2020 году порт «Ника-Тера», учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19, продолжил реализацию и поддержку проектов, направленных на развитие и популяризацию спорта. В частности, порт выступил спонсором МБК «Николаев», женской футбольной команды «НИКА» и женского гандбольного клуба «Реал», систематически выделялась помощь спортивным школам и отдельным спортсменам.

— Видеть, как николаевские спортсмены побеждают в различных спортивных дисциплинах и ощущать свой вклад в их победы — бесценно. С каждым годом наши спортсмены занимают все больше призовых мест, что в который раз подтверждает тот факт, что у нас очень талантливая молодежь. Морской терминал «Ника-Тера» помогал и продолжит помогать ребятам, которые решили посвятить свою жизнь спорту, — прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.

Ранее пресс-служба сообщала, что порт «Ника-Тера» второй год поддерживает футбольную команду «НИКА», в прошлом сезоне порт обеспечил футболисток спортивной формой. А уже в нынешнем сезоне порт покрыл расходы на обязательное тестирование спортсменок на COVID-19.

Напомним, в 2020 году «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, направил 2 миллиона гривен на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области.