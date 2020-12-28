В 2021 году Украина должна погасить 16 миллиардов долларов госдолга.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные Минфина.

В частности, из общей суммы в 16 млрд долларов 8,2 млрд долларов — погашение по внутреннему долгу, 3,4 млрд долларов — по внешнему, 2,7 млрд долларов — обслуживание внутреннего долга, 1,8 млрд долларов — внешнего.

При этом в следующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до 8,6 млрд долларов в 2022 году, 8,9 млрд — в 2023 году.

Затем погашения госдолга составят 10,1 млрд долл в 2024-м и 8,1 млрд долл в 2025-м соответственно.

Напомним, Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.