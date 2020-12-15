Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовалио 289 народных депутатов.

Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 гривны за доллар.

Рост минимальной заработной платы с 1 января 2021 года составит 6000 гривен, с 1 декабря 2021 — 6500 гривен. Предлагается установить в 2021 году такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.

Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.

Среднюю зарплату ожидают на уровне 13 632 гривен в месяц, а безработицу в 9,2%.

В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 миллиардов гривен, в частности, 116 миллиардов гривен предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд. Расходы на образование составляют 174 миллиарда гривен, из которых на доплаты к зарплатам учителей — 21,2 миллиарда гривен. Расходы на медицину составляют 159 миллиардов гривен, из которых предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 миллиарда гривен, на борьбу с коронавирусом — 19,4 миллиарда, из которых 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).

На программу «Большое строительство» (развитие дорожной инфраструктуры) планируется выделить 150 миллиардов гривен. На программы поддержки малого и среднего бизнеса запланировано 12 миллиардов гривен, из которых на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 миллиардов гривен и на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства — 2 миллиарда гривен.

Приватизация в следующем году должна принести бюджету 12 миллиардов гривен.

Как сообщалось, Николаевщина снова среди худших областей по использованию полученных из госбюджета денег на ремонт дорог.