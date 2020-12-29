Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000% от оклада, из-за которой ему грозит арест.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ДФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце, — написал Денис Гутенко.

Он подчеркнул, что «выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу». А у него «эти сотни применялись к окладу по основной должности — директора департамента. Отсюда и такая цифра».

— По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст. 365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня, — написал Денис Гутенко.

Он уточнил, что «придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ДФС так и делал. Письма прилагаются».

Денис Гутенко также рассказал, что следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии его под стражу.

Напомним, в октябре сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.