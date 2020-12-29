Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000% от оклада, из-за которой ему грозит арест.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ДФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце, — написал Денис Гутенко.
Он подчеркнул, что «выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу». А у него «эти сотни применялись к окладу по основной должности — директора департамента. Отсюда и такая цифра».
— По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст. 365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня, — написал Денис Гутенко.
Он уточнил, что «придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ДФС так и делал. Письма прилагаются».
Денис Гутенко также рассказал, что следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии его под стражу.
Напомним, в октябре сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.
Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000% от оклада, из-за которой ему грозит арест.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ДФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце, — написал Денис Гутенко.
Он подчеркнул, что «выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу». А у него «эти сотни применялись к окладу по основной должности — директора департамента. Отсюда и такая цифра».
— По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст. 365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня, — написал Денис Гутенко.
Он уточнил, что «придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ДФС так и делал. Письма прилагаются».
Денис Гутенко также рассказал, что следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии его под стражу.
Напомним, в октябре сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.