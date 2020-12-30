Криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coin Desk.

Отмечается, что за последние сутки биткоин подорожал на 7,4%, а за неделю — на 19,6%.

По данным Coin Desk, отметки в 28,445 долларов биткоин достиг в 9:14 30 декабря (по Киеву), по состоянию на 10:14 (по Киеву) стоимость биткоина составляет 28,414 долларов.

Ранее сообщалось, что цена на криптовалюту биткоин обновила исторический максимум. Впервые она поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов.