Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 декабря.

— Компания должна 7 января обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии. Предполагается, что эффективность вакцины должна быть не менее 70%. Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года. Договор подписан украинским фармпредприятием , — добавил министр.

По его словам, благодаря поставке этой вакцины Украина получит 1,9 млн доз вакцины от коронавируса. Во время первой поставки в Украину прибудет 700 000 доз в течение месяца после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах (США, Великобритания, Евросоюз, Бразилия и др.).

Степанов говорит, что третью фазу клинических испытаний вакцины провели в Бразилии (13 000 добровольцев), в Индонезии (1,6 тысячи) и Турции (1,3 тысячи). Эффективность в Индонезии составила 97%, в Турции — 91%. По рекомендации эффективность вакцин от COVID-19 должна превышать 50%.

Министр добавил, что все вакцины, которые закупаются за госсредства, будут бесплатными для всех граждан Украины. Кроме этого, глава Минздрава добавил, что ведомство находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин, а также намерено увеличить количество вакцин, которые поставят в Украину в рамках инициативы COVAX.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.