Криптовалюта биткойн (bitcoin) 1 января 2021 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов. На 06:30 по киевскому времени биткоин дорожает на 1,15 процента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Стоимость одного биткоина составляет 29 601 доллар. В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 29,05 тысячи долларов.

Аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Напомним, в последний день 2020 года цена Bitcoin на рынке впервые превысила 29 тысяч долларов, установив очередной рекорд. Это почти в четыре раза больше, чем было в начале 2020-го.