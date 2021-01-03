Криптовалюта биткойн (bitcoin) вечером 2 января превысила отметку в 33 000 долларов. Однако вскоре цена на биткойн начала резко падать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Стоимость одного биткоина, по состоянию на 21:44, составила 33 021 доллар. Однако потом цена биткойна начала опускаться и уже в 23:00 один биткойн стоял 30 690 долларов.

Криптовалюта начала дорожать днем 2 января. В 14:00 цена биткойна составляла 29 753 долларов.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.