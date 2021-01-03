Швейцарская компания Manta Aircraft подготовила к испытаниям прототип двухместного аэротакси — винтового конвертоплана.

Об этом сообщает New Atlas.

Manta Aircraft задумала серию конвертопланов ANN для городских авиаперевозок, пока что компания создала прототип двухместного аэротакси. Прототип разработан в масштабе 1:3, то есть реальный аппарат должен быть больше в три раза.

Летательный аппарат ANN2 имеет 8 винтовых электродвигателей, которые питают аккумуляторы. Четыре из них, установленные на крыльях, могут менять свое положение, что делает возможными вертикальный взлет и полет в режиме самолета.

Для полетов на дальнее расстояние разработчики планируют использовать гибридную силовую установку. В Manta Aircraft рассчитывают, что такой аппарат будет проходить до 600 километров, крейсерская скорость будет достигать 300 километров в час.

Также компания планирует создать спортивный одноместный самолет ANN1, а ещё аэротакси, которое будет вмещать пилота и четырех пассажиров. Именно оно перспективно для городских перевозок, а двухместный конвертоплан компания больше рассматривает для спасательных, полицейских или медицинских операций.

Прототип ANN2 планируют испытать в режиме зависания на месте, а также при переходе в горизонтальный полет.

Ранее сообщалось, что около Парижа создадут полигон для испытаний аэротакси.