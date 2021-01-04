Курс криптовалюты Bitcoin установил новый исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.
По состоянию на понедельник, 4 января, криптовалюта торгуется на уровне 32,1 тысячи долларов, потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.
Bitcoin установил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив в цене 34 тысячи долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что 1 января 2021 года криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов.
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Курс криптовалюты Bitcoin установил новый исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.
По состоянию на понедельник, 4 января, криптовалюта торгуется на уровне 32,1 тысячи долларов, потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.
Bitcoin установил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив в цене 34 тысячи долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что 1 января 2021 года криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов.