Появилась информация, что в 2021 году в Николаеве планируют открыть второй ресторан быстрого питания McDonald’s.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

По его словам, ресторан быстрого питания откроют в Ингульском районе.

— Новый, 2021 год, пришел и Николаев ждёт открытия двух новых интересных объектов: Второй Макдональдс. В Ингульском районе, — написал он.

По информации Романа Ильюка, ресторан фастфуда планируют строить в районе сквера возле автовокзала.

— Есть такой сквер «Встреча», находится он возле автовокзала. В него еще вкладывали деньги города на реконструкцию, после того как снесли памятник революционеру Чигрину. Так вот именно там и хотят построить McDonald’s, вместо сквера, — написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе сети McDonald’s НикВести ответили, что рассматривают Николаев как город для открытия нового заведения.

— Компания McDonald’s рассматривает все регионы Украины для открытия новых заведения. В том числе и Николаев. Мы развиваем сеть по всей стране и обозначенный город не является исключением, — отметили в пресс-службе.

Напомним, весной 2020 года в рамках реконструкции сквера «Трояндовий» перенесли стеллу с фирменным знаком McDonalds.