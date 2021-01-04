Компенсационную выплату за установленный правительством карантин получили 456 тысяч человек. Пенсионный фонд выплатил 3,6 миллиарда гривен помощи для предпринимателей и наемных работников.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Денис Шмыгаль, 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.
— По состоянию на сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тысяч заявок. Пока средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января, - добавил он.
Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.
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Компенсационную выплату за установленный правительством карантин получили 456 тысяч человек. Пенсионный фонд выплатил 3,6 миллиарда гривен помощи для предпринимателей и наемных работников.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Денис Шмыгаль, 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.
— По состоянию на сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тысяч заявок. Пока средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января, - добавил он.
Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина.