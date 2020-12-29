Заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников. Данные по состоянию на 12:00 вторника, 29 декабря.

Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.

Он напомнил, что подавать заявления на получение карантинной помощи можно через портал «Дія» или мобильное приложение. Заявки можно подавать до 31 декабря.

Баник сообщил, что мобильное приложение подано 353 578 заявлений, через портал «Дія» - 76 126 заявлений.

Он также напомнил, что проект «Дія» отвечает только за техническую часть выплат по 8 тысяч гривен. Кроме того, участие принимают Пенсионный фонд Украины, Минсоцполитики и Минэкономики.

Напомним, пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.