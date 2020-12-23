Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.
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Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.