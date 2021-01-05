Министерство цифровой трансформации и организация Stella Development Foundation начнут работать над внедрением в Украине виртуальных активов и развитием национальной цифровой валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Министерство и некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF), зарегистрированная в Сан-Франциско, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

SDF занимается поддержкой и развитием сети блокчейнов. В рамках сотрудничества с правительством Украины предусмотрена совместная работа по следующим направлениям:

— развитие рынка виртуальных активов в Украине;

— оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

— реализация и урегулирование обращения стейблкоинов (криптовалюта, предназначенная для минимизации изменчивости цены на стабильный биткойн) в Украине;

— содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

— Сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты. Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украина занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года, — отметил заместитель министра Александр Борняков.

Ожидается, что Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Напомним, стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.