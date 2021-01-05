ПриватБанк совместно с компанией «Эксито Партнерс и Коэн Украин» выставил на продажу торговый центр «Приозерный» в Днепре.

Об этом сообщает пресс служба банка.

Отмечается, что аукцион состоится 15 января 2021 на сайте электронной торговой системы (ЕТС) EP Liquid. Заявленная начальная стоимость — 518 миллионов гривен.

В объявлении об аукционе говорится, что ТЦ расположен в Днепре на улице Боброва, 1.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИУ) 15 июля, продал на открытом аукционе по продаже 100% государственного пакета акций столичного отеля «Днепр». Торги закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки.