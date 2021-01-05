Госпредприятие Министерства юстиции «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) бесплатно передаст николаевским десантникам самолет АН-2, ранее конфискованный по решению суда из-за контрабанды сигарет.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Окончательное решение принял Ровенский городского отдел государственной исполнительной службы Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

— Надеемся, что АН-2 пригодится десантникам! – сказано в сообщении.

Как известно, в Николаеве базируется 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

АН-2 занесен в книгу рекордов Гиннеса как самолет, выпускающийся дольше всего в мире – модель производят уже почти 70 лет. Машина вмещает 12 человек, имеет максимальный взлетный вес в 5250 килограмм и практическую дальность полета в 900 километров, а также длину разгона 105 метров.

Габариты АН-2: длина – 12,4 метров, высота – 5,35 метра, размах крыльев – 18,7 метров.

Ранее в Николаев из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.