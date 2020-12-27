Сегодня, 27 декабря, в Николаев из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Видео и фото опубликовала Ирина Абрамова в соцсети.
Десантников встречали на Ингульском мосту.
— З Поверненням Наші Ріднесенькі. Наші Дорогі Захисники, - комментируют горожане.
Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.
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Сегодня, 27 декабря, в Николаев из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Видео и фото опубликовала Ирина Абрамова в соцсети.
Десантников встречали на Ингульском мосту.
— З Поверненням Наші Ріднесенькі. Наші Дорогі Захисники, - комментируют горожане.
Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.