Сегодня, 27 декабря, в Николаев из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Видео и фото опубликовала Ирина Абрамова в соцсети.

Десантников встречали на Ингульском мосту.

— З Поверненням Наші Ріднесенькі. Наші Дорогі Захисники, - комментируют горожане.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.