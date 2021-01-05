Мировая экономика может вырасти на 4% в 2021 году при условии, что глобальная вакцинация от COVID-19, которая уже началась, будет продолжаться в течение всего года.

Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка, сообщает «Интерфакс-Украина».

В Банке также не исключают, что восстановление экономики будет вялым при отсутствии более решительных действий политиков по обузданию пандемии COVID-19 и реализации реформ, способствующих росту инвестиций.

— Хотя мировая экономика снова растет после падения на 4,3% в 2020 году, пандемия привела к массе жертв и больных, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов, - говорится в докладе ВБ. - Приоритетные задачи политиков в ближайшее время - ограничение распространения COVID-19, обеспечения оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин. Чтобы поддержать восстановление экономики, власти также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований, — говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%, еврозоны — на 3,6%, Японии — на 2,5%. В 2020 году американская экономика, по оценкам ВБ, снизилась на 3,6%, экономика еврозоны — на 7,4%, Японии — на 5,3%. Китайская экономика, как ожидается, вырастет на 7,9% в текущем году после повышения на 2% в 2020 году.

Напомним, в Международном валютном фонде ранее заявили, что глобальная экономика потеряет ориентировочно 28 трлн долларов за пять лет из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.