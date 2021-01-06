Цена криптовалюты Bitcoin обновила свой исторический максимум и теперь составляет 35 тысяч 879 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

За последние сутки Bitcoin подорожал почти на 13%, а с начала 2021 — на 20%. С середины марта 2020 года его стоимость выросла более чем 800%.

Предыдущий рекорд Bitcoin был 33 тысячи долларов. Его цена бьет рекорды с 15 декабря, когда поднялась выше 20 тысяч долларов. Отметим, что аналитики JPMorgan Chace спрогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить 146 тысяч долларов.

Издание Bloomberg пишет, что рынок криптовалюта стал «более зрелым», поскольку в него пришли многие крупные инвесторы.

Днем ранее сообщалось, что стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.