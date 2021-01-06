В Николаеве полиция начала посещать заведения общественного питания и фитнес-клубы, чтобы напомнить об ответственности, в случае не ограничения работы в период локдауна.

Фото такого уведомления на своей странице в Facebook опубликовал Максим Бревда.

Как известно, в пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен. Сразу после Рождества по всей территории страны вступят в силу дополнительные ограничения на работу заведений образования, сферы общепита, торговли, спорта и развлечений.

В документе сказано, что нарушителей будут штрафовать.

— Остался ещё один праздничный день, и мы не понимаем, что нам делать с нашими заведениями и коллективами. Нам надо планировать ситуацию и готовиться к закрытию или не закрытию, у нас есть обязательства по зарплатам, у заведений общепита есть склады с продуктами, которые тоже должны понимать, что с ними делать. У нас и так за счёт ожидания карантина идёт спад, и все наши услуги в этих ожиданиях несут потери. Очень просим Вас заранее дать нам понимание ситуации, чтобы мы могли как-то планировать свою работу в такое не простое для нас время, заранее спасибо, - указал Максим Бревда.

Жесткий карантин в Украине вводится с 00:00 8 января и будет действовать на протяжении 17 дней - до 00:00 25 января 2021.