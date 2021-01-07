В Новоодесском районе Николаевской области на трассе возле села Гурьевка для реконструкции демонтировали знаменитый «Памятник трактористам».

Об этом в Facebook сообщил экс-глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко.

Он уточнил, что Константиновский сельсовет забрал на хранение и реставрацию памятник. После покупки всех необходимых деталей трактор будет установлен на месте, пообещал Александр Гриценко.

Напомним, ранее неизвестные сняли с этого трактора гусеницы и колеса. Подобную реконструкцию проводили еще в 2016 году.

Памятник близ села Гурьевка Новоодесского района был установлен еще с 1982 года, как свидетельствует табличка – «в честь славных трудовых подвигов земляков-хлеборов». Кроме того, скульптура служила напоминанием о знаменитом фильме «Трактористы», который в 1939 году снимали на здешней машинно-тракторной станции.