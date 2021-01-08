В Украине по 8 тысяч гривен финансовой помощи получили до полумиллиона человек.

Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 7 января.

— Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения. Во-вторых, важно, что наработаны цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожена бюрократическая волокита, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украины, - сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что сейчас почти 500 тысяч человек получили от государства единоразовую материальную помощь. В общем перечислено 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.

— Благодаря инструментам по финансированию частичной безработице удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

6 января под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.