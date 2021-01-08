В Москве открылось новое заведение общепита, которое назвали в честь Иосифа Сталина.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в четверг, 7 января.

— В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД … Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД, - пишет пользователь.

На фотографиях видно, что клиентов приветствуют надписью: «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!». При этом в заведении можно заказать «Сталинскую» шаурму или шаурму «от Берии с соусом ткемали».

Ранее в Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.